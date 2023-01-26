افتتاح أول خط مترو في العاصمة التجارية النيجيرية لاغوس - فيديو

الوكيل الإخباري - افتتح الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، المرحلة الأولى من "الخط الأزرق للسكك الحديدية"، وهو نظام مترو، بطول 27 كيلومترًا، من المتوقع أن ينقل أكثر من 500 ألف مسافر يوميًا في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا والمدينة الأكثر كثافة سكانية في البلاد.
بدأت أعمال البناء لمشروع الخط الأزرق للسكك الحديدية في العام 2010. لكن مشاكل التمويل والإهمال، من قبل الإدارات المتعاقبة، أدت إلى توقف تسليم المشروع، والذي تتكلف حاليا الدولة بتمويله إجماليا.
افتتاح أول خط مترو في عاصمة نيجيريا التجارية لاغوس.. فيديوhttps://t.co/CV0pF7WLrK pic.twitter.com/t4UdmuTOKH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 26, 2023
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