افتتاح أول طريق معبّد بالنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها في الصين_فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين عن أول طريق يتم تعبيده بالنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها، وذلك في حرم جامعة للعلوم والتكنولوجيا في شنغهاي شرقي البلاد.

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ونقلت وسائل اعلام محلية، عن السلطات الصينية في يوم الأرض العالمي، انه تم استخدام اكثر من 200 كغم من رضاعات الأطفال البلاستيكية المعاد تدويرها، لإنجاز الطريق الذي يبلغ طوله 300 متر.

ويتم إرسال رضاعات الحليب البلاستيكية إلى مصنع إعادة التدوير للفرز والعجن والصهر، ومن ثم ترسل إلى مصنع إنتاج الإسفلت، لإنتاج نفايات الإسفلت البلاستيكي المعدل بمساعدة تقنية محددة.

وأضافت ان هذا الإجراء يساعد على تقليل توليد النفايات البيئية بالمقارنة مع رصيف الأسفلت النقي التقليدي.

المصدر: بترا