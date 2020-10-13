الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح أمني حول تعرض فتى للاعتداء بالزرقاء

الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على وافد

حقيقة فرض حظر التجول الشامل لمدة شهر بالاردن

الخارجية للوكيل : إعادة فتح الحدود البريــة قريبا

إسبانيا تبحث عن فوز جديد

روسيا: 244 وفاة و13868 إصابة جديدة بكورونا

هام حول ترخيص السيارات في العقبة

وزير التربية : لم نعلق دوام المراكز الثقافية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

قطع الكهرباء عن مناطق في الكرك




الثلاثاء، 13-10-2020 01:40 م

اقترب من أشبالها بالخطأ .. أمريكي يصور 6 دقائق مرعبة لمطاردة لبؤة له

mountain-lion


الوكيل الاخباري – روى الشاب الأمريكي كايل بورغيس، 26 عامًا، وهو يتجول بالقرب من بروفو في ولاية يوتا، في وقت متأخر، كيف استطاع الهروب من لبؤة أثناء وجوده في منتزه.

اضافة اعلان

وقام الرجل بتصوير 6 دقائق قد تكون الأصعب في حياته، موثقا مطاردة اللبؤة له خلال تنزهه بمفرده.، وفقًا لموقع "KSL.com".


وصف ما حدث وقال: "في غضون ثوان، ظهرت اللبوة الأم، وبدأت في مواجهة متوترة وهي تزمجر بينما تدفعه للخلف على طول الطريق".

 


بدأ بورغيس يتنفس بصعوبة،  بينما يحاول بلا جدوى إخافة اللبؤة بزئير ضعيف، ويتعثر بورغيس على طول طريق الحصى ويصرخ في اللقطة الفيديو، لتوثيق ما حدث "من فضلك اذهبي بعيدًا!.

 

يقول الشاب: "كانت كبيرة ومخيفة!" وكانت اللبؤة ترفع نفسها على رجليها الخلفيتين أحيانًا وتكشف أسنانها ومخالبها عليه.


ويقول بورغيس: "أنت قط صغير جيد"، قبل أن يتمتم مرة أخرى: "تبا".


"أين بندقيتي؟" يضيف في سخط. "حسنًا، هذا هو المكان الذي سأموت فيه".

 

وبعد 6 دقائق مرعبة، قررت أسد الجبل "اللبؤة" أخيرا  أنها انتهت من اللعب مع المتنزه وتوقفت عن ملاحقته.


ونشر بورغيس اللقطات على يوتيوب وإنستغرام، وكتب عن الأول: "لقد وجدت ما اعتقدت أنه قطط بوبكاتس على الطريق أثناء الجري".


"اتضح أنها كانت أشبال من طراز كوغار وأن والدتها لم تكن سعيدة برؤيتي. لقد تابعتني لأكثر من ست دقائق وهي تتصرف بشكل عدواني للغاية بينما أمشي في المنتزه".


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
hotelux-jolie-beach-marsa-alam-ex-jolie-beach-resort-marsa-alam-0

نفوق عشرات الدلافين على سواحل مدينة مرسي علم المصرية - صور

54227752_303

صورته الشهيرة تهز العالم .. استعدادات خاصة لإنهاء معاناة الفيل كافان

7618094560_b850fff0ac_h

مدينة العاب في اليابان تؤجر دولاب الهواء كمكاتب مجهزة بالإنترنت - صور

90705832517_0

مصر .. سائق توك توك يعثر على كنز ويعيده لأصحابه - صورة

السعودية

السعودية.. بحث مكثف عن أميــر - شاهد

istockphoto-636489508-612x612

شاهد أكبر حشد صادم بزمن الكورونا في البرازيل - فيديو