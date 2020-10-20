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الثلاثاء، 20-10-2020 04:14 م

اكتشاف آلة إيقاع موسيقية عمرها 3000 عام في الصين

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الوكيل الاخباري- اكتشف علماء اثار صينيون، صنج كبير (آلة إيقاع قديمة) من البرونز يعود تاريخه إلى أواخر عهد أسرة شانغ (نحو 1600 الى 1046 قبل الميلاد) في مقاطعة هونان بوسط الصين.

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وقال عضو اللجنة الوطنية الصينية لتحديد الآثار الثقافية "قاو تشي شي" في تصريح، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على آلة الإيقاع القديمة، التي يبلغ ارتفاعها 52 سم ووزنها 33 كغم في موقع بناء في بلدة "تشانغله" بمدينة "ميلوه"، وإن "الصنج" محفوظ جيدا، مع نقوش حيوانية بالخط العريض عليه، بالإضافة إلى أنماط زخرفية مثل سحابة وبرق على المقبض وحوله.


وأضاف أن خبراء الآثار الثقافية يعتقدون أن الصنج البرونزي كان يستخدم في أنشطة طقسية لعبادة آلهة الطبيعة في أواخر عهد أسرة شانغ.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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