الإثنين 22-05-2023
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الإثنين، 22-05-2023 09:56 ص

اكتشاف أقدم كتابة باللغة 'السريلية الأوراسية' في بلغاريا

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الوكيل الإخباري - عثر علماء آثار في المتحف الوطني البلغاري على أقدم نص للكتابة السريلية منقوش على صفيحة معدنية عمرها 1100 عام داخل قلعة مدمرة في بلغاريا، وبحسب اعتقاد الباحثين فإن هذا النص قد يكون أقدم نص لكتابة سريلية في التاريخ، كما أنّ طريقة كتابة الحروف وموقع النقش داخل القلعة يوضحان أنّ النص دخل إلى القلعة في الفترة ما بين 916 و927 م، وأُحضر بواسطة حامية عسكرية بلغارية.

وبيّن الأثريون أنّ النص مكتوب على لوحة من الرصاص وضعت على صندوق للحماية من المتاعب والشرور، يشار إلى أنّ نظام الكتابة السيريلية، المستخدم في اللغة الروسية ولغات أخرى عبر أوراسيا، قد تم تطويره خلال العصور الوسطى.

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