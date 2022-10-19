اكتشاف أكبر ماسة نقية في العالم .. هذه قيمتها! -صورة

الوكيل الإخباري - كشفت دار سوذبيز Sotheby’s عن أكبر ماسة نقية في العالم وهي ماسة الكناري الذهبية، والتي يبلغ وزنها 303.10 قيراط ولونها أصفر مع بني غامق.

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وتعد "الكناري الذهبية" أكبر ماسة نقية في العالم، من بين أكبر الماسات المصقولة، وأكبر ماسة خالية من العيوب أو لا تشوبها شائبة داخلياً، والتي تم تصنيفها من قبل معهد الأحجار الكريمة في أميركا.

وكان وزن ماسة الكناري الذهبية سابقاً يزيد قليلاً على 407 قيراط باعتبارها أكبر ماسة نقية في العالم.

ومن المقرر أن تسلط ماسة الكناري الذهبية الضوء على مزاد Sotheby's Magnificent Jewels في نيويورك يوم 7 ديسمبر، مع تقديرات أولية لقيمتها تصل إلى 15 مليون دولار.





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