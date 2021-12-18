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السبت، 18-12-2021 09:44 ص

اكتشاف أول دودة ألفية 'حقيقية' في أستراليا - فيديو

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الوكيل الإخباري - عثر علماء في أستراليا على حيوان، أطلقوا عليه اسم «الدودة الألفية»، لديه عدد من الأرجل أكبر من أي حيوان معروف آخر.

ولدى «الدودة الألفية» شاحبة اللون، التي تشبه الخيط، 1306 أرجل، وتعيش في أعماق الأرض، طبقاً لما ذكرته مقالة، نشرت في مجلة «جورنال ساينتيفيك ريبورت» أمس الجمعة.

وعلى الرغم من أن الترجمة لكلمة «ألفية»، هي ألف قدم، لم يتم العثور على أي «دودة ألفية» على الإطلاق لديها أكثر من 750 قدماً حتى الآن.

وتم العثور على الكائن الحي، الذي يعرف باسم «ايوميليبس بيرسيفون»، على عمق حوالي 60 متراً تحت الأرض، في حفرة، خلال التنقيب على المعادن بولاية «ّستراليا الغربية».

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ويشبه الحيوان خيطاً لا يتعدى عرضه ميليمتراً واحداً، لكن طوله يقرب من عشرة سنتيمترات. كما لديه «رأس مخروطي الشكل مع هوائيات ضخمة ومنقار للأكل».


وقال بول ماريك إن هذا النوع من كثيرات الأرجل «يحفر من خلال سحب جسمه القابل للتمدد، ما يجعله رفيعاً أكثر بما يزيد قدرته على التكيف مع التجاويف المصغرة».


ويتحرك جسم الحيوان بدفع من أرجله الكثيرة التي تتيح له فتح الخيوط والشقوق في الأرض للتنقل كما يريد.

 

المصدر - البيان 

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