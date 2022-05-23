الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تراجع مؤشر الدولار

أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا

تسعيرة ثانية اليوم الاثنين ترفع أسعار الذهب محلياً 30 قرشاً

ألمانيا ترصد 4 إصابات بمرض جدري القرود

الخرابشة: نعمل لتكوين شراكات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مستشفى الجامعة الأردنية يعطل أعماله الخميس بمناسبة عيد الاستقلال

البلبيسي: لقاح جدري الماء لا يحمي من جدري القرود

الصناعة والتجارة: لا قرار برفع أسعار الدجاج 10% والغينا السقوف السعرية

الإثنين، 23-05-2022 12:12 م

اكتشاف إنزيم يذيب البلاستيك بسرعة قياسية في المانيا

a19733c5-30a0-4b44-9871-6ba9a844b2de


الوكيل الإخباري-اكتشف علماء ألمان إنزيما عالي الكفاءة يعمل على تحليل مادة البولي إيثيلين تيرفثالات في وقت قياسي.

وأشاد اللعلماء بالاكتشاف باعتباره عامل تغيير للمعلومات التي تفيد باستغراق تحلل البلاستيك لمئات السنين، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الكارثية للتلوث البلاستيكي في جميع أنحاء العالم.

وأخذ العلماء من جامعة لايبزيغ الإنزيم إلى معملهم، ووجدوا أن الإنزيم كان قادرا على تحليل البولي إيثيلين تيرفثاليت (PET) بنسبة 90٪ في أقل من 16 ساعة.

والجدير بالذكر أن هذا ليس أول إنزيم بلاستيكي يتم اكتشافه، ففي عام 2016 تم العثور على إنزيم PET-guzzling يسمى LLC في مصنع إعادة التدوير في اليابان، لكن العلماء الألمان وجدوا أن PHL7 المكتشف حديثا أسرع مرتين على الأقل من LLC.

وقال عالم الأحياء الدقيقة وولفجانج زيمرمان من جامعة لايبزيغ في ألمانيا: "يمكن للإنزيم المكتشف في لايبزيغ أن يقدم مساهمة مهمة في إنشاء عمليات إعادة تدوير بلاستيكية بديلة موفرة للطاقة".

وأضاف زيمرمان :"لقد ثبت أن المحفز الحيوي الذي تم تطويره الآن في لايبزيغ فعال للغاية في التحلل السريع لتعبئة أغذية PET المستخدمة ومناسب للاستخدام في عملية إعادة التدوير الصديقة للبيئة حيث يمكن إنتاج بلاستيك جديد من منتجات التحلل."

ووجد العلماء أن PHL7 لا يتطلب حتى أي معالجة مسبقة لتحلل البلاستيك، سوف "يأكل" البلاستيك دون طحن أو ذوبان.

اضافة اعلان

 

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
de54d46deeb4f468259aae9c6665d637

فيديو.. تصرف توم كروز العفوي يُحرج كيت ميدلتون

car

5 عوامل تسبب اندلاع النيران في السيارات

9999999999

فيديو مرعب .. أسد يلتهم اصبع احد عمال حديقة حيوان في جامايكا

صور-تخرج

صور.. امريكية تحصل على درجة البكالوريوس بعمر 82 عاماً

Plan-Your-Trip-Via-Google-Map

دولة منعزلة لا تصلها خرائط جوجل .. أين تقع ؟

قرد

متى وأين ظهر جدري القرود أول مرة؟