الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

"ديوان الخدمة": تأجيل المقابلات الشخصية المفترض عقدها الأربعاء والخميس

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

الثلاثاء، 25-01-2022 10:10 ص

اكتشاف بقايا مسرح روماني في قرية بسويسرا

image


الوكيل الإخباري - أعلن علماء الآثار في كانتون أرغاو بسويسرا، أنهم عثروا على بقايا مسرح روماني قديم في قرية كايزراوغست قرب مدينة أوغوستا روريكا الرومانية القديمة، موقع «فيستي. رو».

اضافة اعلان

 

ويذكر أن مدينة أوغوستا روريكا، أسست من قبل القنصل الروماني لوسيوس موناتيوس بلانكوس حوالي عام 44 قبل الميلاد في منطقة تابعة لقبيلة جاليك، وتعتبر أقدم مستوطنة رومانية على نهر الراين. وازدهرت هذه المدينة في القرن الثاني الميلادي، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة، كان معظمهم يمارسون التجارة.

 

واكتشف المسرح الروماني القديم، أثناء بناء مرسى جديد على نهر الراين لنادي بازل للتجديف، حيث خلال عمليات الإنشاء اكتشف العمال جزءاً من الجدار البيضوي الشكل يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعرضه 40 متراً.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61ee7933574c1

شاهد..رجل يصد هجوم دب بيديه العاريتين في أمريكا

تعنيف-الأطفال-..-هل-هو-حرص-أم-مرض-نفسي؟

فيديو يرصد تعنيف أب لطفله بوحشية في العراق

1279897

علاقة بركان تونجا بقنبلة هيروشيما الذرية

1579092152_أين-الصحراء-المصرية-وكيف-نسافر-إلى-صحراء-إيران-المصرية؟-730x410

شاهد...طبقات الجليد تزين كثبان الرمال في صحراء الجزائر

7-dog-breeds-born-for-the-snow-5

روسيا..كلب ينقذ طفلة من الموت في عاصفة ثلجية

1119745

شاهد..امرأة تنجو بأعجوبة من هجوم دب أسود في فلوريدا

أخبار متعلقة
image (1)

2000 عام عمر جمجمة تحمل أدلة نجاح عمل جراحي