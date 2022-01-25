اكتشاف بقايا مسرح روماني في قرية بسويسرا

الوكيل الإخباري - أعلن علماء الآثار في كانتون أرغاو بسويسرا، أنهم عثروا على بقايا مسرح روماني قديم في قرية كايزراوغست قرب مدينة أوغوستا روريكا الرومانية القديمة، موقع «فيستي. رو».

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ويذكر أن مدينة أوغوستا روريكا، أسست من قبل القنصل الروماني لوسيوس موناتيوس بلانكوس حوالي عام 44 قبل الميلاد في منطقة تابعة لقبيلة جاليك، وتعتبر أقدم مستوطنة رومانية على نهر الراين. وازدهرت هذه المدينة في القرن الثاني الميلادي، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة، كان معظمهم يمارسون التجارة.

واكتشف المسرح الروماني القديم، أثناء بناء مرسى جديد على نهر الراين لنادي بازل للتجديف، حيث خلال عمليات الإنشاء اكتشف العمال جزءاً من الجدار البيضوي الشكل يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعرضه 40 متراً.

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