اكتشاف تواجد المياه في مجرة قديمة بعيدة من بدايات الكون

الوكيل الإخباري - كشف تحليل جديد لزوج من المجرات في فجر التاريخ، أن الماء تواجد في الكون بعد 780 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، عندما بلغ الكون 5% فقط من عمره الحالي، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

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وكانت المجرات، على الأقل كما نراها بعد أن قطع ضوءها 12.88 مليار سنة، في طور الاندماج معا في مجرة واحدة كبيرة، تعرف مجتمعة باسم SPT0311-58، وهي من بين أقدم المجرات المعروفة في الكون.



المصدر - البيان