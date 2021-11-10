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الأربعاء، 10-11-2021 10:44 ص

اكتشاف تواجد المياه في مجرة قديمة بعيدة من بدايات الكون

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الوكيل الإخباري - كشف تحليل جديد لزوج من المجرات في فجر التاريخ، أن الماء تواجد في الكون بعد 780 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، عندما بلغ الكون 5% فقط من عمره الحالي، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم». 

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وكانت المجرات، على الأقل كما نراها بعد أن قطع ضوءها 12.88 مليار سنة، في طور الاندماج معا في مجرة واحدة كبيرة، تعرف مجتمعة باسم SPT0311-58، وهي من بين أقدم المجرات المعروفة في الكون.

 

المصدر - البيان 

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