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السبت، 24-07-2021 11:08 ص

اكتشاف 'جد' التّماسيح عن عمر 150 مليون عام في التشيلي - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية أمس اكتشاف هيكل عظمي متحجر يرجع إلى 150 مليون عام في جبال بجنوب تشيلي، حدد الباحثون أنه «جد» التماسيح الحالية.

وعثر باحثون من الأرجنتين وتشيلي على حفرية ذلك النوع من التماسيح الذي يسمى «بوركيسوكوس مالينجراندينسيز» عام 2014 بجبال الانديز قرب بلدة مايين جراندي في منطقة باتاجونيا، وخضع منذ ذلك الوقت للتحليل في المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية في بوينس أيرس.

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وقال المتحف إن ذلك النوع هو «جد» التماسيح الحالية ويمكن أن يتيح للعلماء فهم كيف تطورت.


ويعتقد العلماء بأن الحفرية ستساعدهم على معرفة كيف تحولت الزواحف تلك من كونها برية إلى مائية. ويدعم هذا الاكتشاف، إلى جانب حفريات أخرى، الفكرة التي تقول بأن أمريكا الجنوبية كانت مهد تطور التماسيح.


وقال فيديريكو أجنولين الذي اكتشف الحفرية لرويترز إن التماسيح قبل 200 عام تقريباً كانت «أصغر ولم تعش في المياه. علماء الحفريات كانوا يريدون دائماً معرفة كيف كان ذلك التحول».

 


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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