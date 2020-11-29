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الأحد، 29-11-2020 12:56 م

اكتشاف جسم غامض أكبر بـ 25 مرة من كوكب الأرض بالقرب من الشمس

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الوكيل الاخباري - أبلغ "صائدون في الفضاء" أثناء دراسة صور الشمس، التي التقطتها وكالة ناسا عن اكتشاف جسم طائر عملاق مجهول الهوية.

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وبحسب الباحثين، يظهر وميض غير طبيعي عملاق في صور النجم. يمكن أن يشير حجمه إلى وجود جسم غريب، يمكن أن يتجاوز حجمه حجم الأرض بشكل كبير.


وفقًا لسكوت وارنج - أحد "الصيادين" - وفقًا للتقديرات الأولية، فإن حجم الجسم يبلغ 25 ضعف حجم كوكبنا. وبحسب Express ، يبلغ نصف قطر الجسم الغريب حوالي 159 ألف كيلومتر ، بينما يبلغ نصف قطر الأرض 6371 كيلومترًا فقط.


يعتقد الصيادون أن الجسم الغريب ظهر من الجزء الداخلي للشمس - يمكن أن يكون سفينة فضاء كانت تجمع الطاقة من نجم. قد يدعم هذا النظرية القائلة بوجود مساحة فارغة داخل الشمس.


يعزو العلماء العاملون مع وكالة ناسا ظهور الجسم إلى وجود "قشرة فضائية" - كما يسمي الباحثون الحطام الذي يظهر أمام عدسات التلسكوب. وفقًا للعلماء، يمكن أن يكون الجسم أي شيء - من قطع الجليد إلى حطام سفن الفضاء.

 

 

 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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