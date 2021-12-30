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الخميس، 30-12-2021 11:31 ص

اكتشاف حطام غواصة إيطالية غرقت قبل 80 عاماً - صورة

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الوكيل الإخباري - اكتشف غواصون يونانيون حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاما من غرقها في بحر إيجه خلال الحرب العالمية الثانية.

وغرقت الغواصة جانتينا في الخامس من يوليو 1941 بعدما أبحرت من جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا، وذلك بعدما أصابتها طوربيدات أطلقتها الغواصة البريطانية تورباي.

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واكتشف كوستاس توكتاريديس، أحد أشهر الغطاسين باليونان وفريقه، الغواصة الشهر الماضي جنوبي جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار باستخدام غواصة آلية تعمل عن بعد.

ومضى قائلا إنه تم التحقق من أن الحطام هو حطام الغواصة جانتينا من سجلات إدارة التاريخ البحري في إيطاليا. وهذه رابع غواصة يكتشفها توكتاريديس.


 

البيان 

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