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الثلاثاء، 19-10-2021 09:43 ص

اكتشاف سيف في قاع البحر المتوسط يبلغ عمره نحو 900 عام - صورة

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة الآثار إن غواصا اكتشف سيفا عمره نحو 900 عام يعود إلى حقبة الحروب الصليبية في قاع البحر المتوسط.

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رغم أن السيف البالغ طوله مترا كان مغطى بالكائنات البحرية، تمكن الغواص من رصده بعد أن تسببت التيارات المائية في قاع البحر على ما يبدو في إزاحة الرمال عن مقبضه.


وقال كوبي شارفيت مدير وحدة الآثار البحرية إن الغواص اكتشف السيف الأثري أمس الاثنين في خليج قريب من مدينة حيفا الساحلية كان يأوي إليه البحارة.


وأضاف "اجتذب الموقع سفنا تجارية على مر العصور مما يجعله غنيا بالآثار".
وسوف يُعرض السيف بعد الانتهاء من تنظيفه وترميمه.


 

المصدر - البيان 

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