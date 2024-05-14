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الثلاثاء، 14-05-2024 10:02 ص

اكتشاف ضخم بجوار الهرم الأكبر في مصر

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الوكيل الإخباري - إكتشف باحثون مصريون وأجانب هيكلاً جديداً ضخماً بجوار هرم خوفو ( الهرم الأكبر) في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة، باستخدام أجهزة مسح ما تحت التربة.

واجرى باحثون من "جامعة هيغاشي نيبون" الدولية، و"جامعة توهوكو"، والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري، مسحاً لما تحت سطح الرمال بواسطة أجهزة حديثة ومتطورة.

وكان الفريق قد أجرى مسحًا جيوفيزيائيًا، خلال الفترة ما بين 2021 و2023، باستخدام الرادار المخترق للأرض والتصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية لرؤية ما تحت الرمال. وكشفت الدراسات الاستقصائية عن أجسام غريبة يعتقد الباحثون أنها "قد تكون جدرانًا عمودية من الحجر الجيري أو أعمدة تؤدي إلى هيكل مقبرة قديمة".

ثم أجرى الفريق المزيد من المسوحات باستخدام نوع آخر من الرادار المخترق للأرض لتحديد شكل الشذوذ الكبير، وأشارت النتائج إلى هيكل يبلغ طوله حوالي متر في 15 مترًا، ويقع تحت الأرض بمترين على شكل حرف L.

كما يبدو أن ذلك الهيكل متصل بهيكل آخر ضخم، مساحته متر مربع (33 × 33 قدمًا) ويصل عمقه إلى متر (33 قدمًا) تحت الأرض، تظل وظيفته غير واضحة.

وقال الباحثون: "نعتقد أن استمرارية الهيكل الضحل والهيكل الكبير العميق أمر مهم"، ومن أجل التأكد من الأهمية الحقيقية يوصون بإجراء حفريات أكثر شمولاً في أسرع وقت ممكن".

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سكاي نيوز

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