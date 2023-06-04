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الأحد، 04-06-2023 03:54 م

اكتشاف قرية يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام شمالي الصين - صورة

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الوكيل الإخباري - عثر علماء آثار على أنقاض قرية يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام في مقاطعة "خبي" بشمال الصين.

وتغطي القرية التي تقع في قرية تشاوياو الحالية بمدينة "ووآن"، مساحة حوالي 220 ألف متر مربع، وتم بناؤها في منتصف عهد أسرة شانج (1600-1046 قبل الميلاد)، بحسب ما أوردته يوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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وبالإضافة إلى ذلك؛ تم العثور على نظام تدفئة داخل كل منزل يُعتقد أنه نموذج أولي للـ "كانج" الصيني التقليدي، أو منصة النوم المبنية من طوب الّلِبن.


وتم اكتشاف القرية بينما كان علماء الآثار يقومون بأعمال تنقيب في أطلال تشاوياو خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.


ووفقاً لما ذكره وي شو قوانغ، رئيس قسم الأبحاث الأثرية لأسرتي شانج وتشو في معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة خبي، فربما كانت القرية حاضرة قبيلة أو مملكة في ذلك الوقت.


وأشار وي إلى أن تصميم أطلال القرية كان معقولاً، في حين أن نظام التدفئة يمكن أن يساعد الباحثين على فهم التغيرات في البيئة في منتصف عهد أسرة شانغ، وكذلك الإجراءات المتخذة في شمالي الصين للمساعدة في الحفاظ على الدفء.

 


 

البيان 

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