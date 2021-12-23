الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

بالأسماء.. مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في وزارة الصحة

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الصحة تكشف عن شروط السماح بالتجمعات خلال احتفالات رأس السنة

التربية تعلن انتهاء الفصل الدراسي الأول اليوم

مصدر للوكيل: بدء ربط وتزويد لبنان بالكهرباء خلال أيام

محافظ المفرق يوقف شخصين من مخالفي الحجر المنزلي

القطب: "أوميكرون" يتكاثر في الجهاز التنفسي بسرعة تفوق "دلتا" بسبعين مرة

توجه لوضع شروط وإجراءات جديدة للبيع والشراء عبر الانترنت

وفيات الخميس 23-12-2021

إيرادات البلديات تنخفض للنصف بسبب كورونا

الخميس، 23-12-2021 10:21 ص

اكتشاف متحجرة لجنين ديناصور يتحضر للفقس على طريقة الطيور

image (3)


الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء بيضة متحجرة بداخلها ديناصور صغير مكتمل النمو بأحد المناجم جنوبي الصين. العينة اكتشفت العام 2000 ولم يكن العامل الذي اكتشفها بالصدفة مدى أهمية ما عثر عليه.

فقد عثر أحد العمال بشركة تعدين على بيضة الديناصور في العام 2000، ولكن مرت 15 عامًا أخرى قبل أن يدرك أحد أهمية الاكتشاف، عندما كشفت أحد جوانب البيضة الهشة عن محتواها الثمين، ليتم تسليم العينة إلى جامعة الصين لعلوم الأرض في بكين في وقت لاحق.

بدا الديناصور الصغير على أهبة الاستعداد للخروج من بيضته، ملتفًا حول نفسه بإحكام شديد واضعاً رأسه بين أصابع قدميه. لكن حدثًا غير معروف دفن البيضة قبل أن يأخذ المخلوق الصغير أنفاسه الأولى، لتصبح حفريته بعد ملايين السنين واحدة من أهم حفريات الديناصورات الصغيرة مكتملة النمو، بحسب ما نشر موقع قناة "دي. دبليو" الألمانية.

المصدر - البيان 

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

اكتشاف ممر تحت الأرض بطول 1609 كم يربط جزر غالاباغوس ببنما

image (1)

ثلوج روسيا تتوهج بالضوء الأزرق - صورة

20bb0ff4d770e1f43e46dac9140519fc

الهند...كلبة تنقذ رضيعة تركت طوال الليل في حقل - صور

manar-00719730016402426524

إصابة طيار بتحطم طائرة صغيرة على سطح منزل في كاليفورنيا

أسماء بنات راقية بمعنى العسل والنباتات

أسماء بنات بحرف الألف من خمس حروف

image

مشاهد مروعة للحظات انقلاب سيارة سعودي 14 مرة

أخبار متعلقة
China-oldest-person-750x430-1

وفاة أكبر معمرة في الصين عن عمر ناهز 135 عاما

ac29f9dd4348bfce5d3b13300c6a991c

الصين: انشاء 17 مشروعا للذكاء الصناعي

173-160505-bookstore-shenzhen-zhongshuge-china-5

الخزانة اللولبية.. أغرب مكتبة سريالية في الصين - صور

medium_2021-12-01-3b22a4b533

اكتشاف أقدم مشروب شاي في العالم