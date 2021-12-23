اكتشاف متحجرة لجنين ديناصور يتحضر للفقس على طريقة الطيور

الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء بيضة متحجرة بداخلها ديناصور صغير مكتمل النمو بأحد المناجم جنوبي الصين. العينة اكتشفت العام 2000 ولم يكن العامل الذي اكتشفها بالصدفة مدى أهمية ما عثر عليه.



فقد عثر أحد العمال بشركة تعدين على بيضة الديناصور في العام 2000، ولكن مرت 15 عامًا أخرى قبل أن يدرك أحد أهمية الاكتشاف، عندما كشفت أحد جوانب البيضة الهشة عن محتواها الثمين، ليتم تسليم العينة إلى جامعة الصين لعلوم الأرض في بكين في وقت لاحق.



بدا الديناصور الصغير على أهبة الاستعداد للخروج من بيضته، ملتفًا حول نفسه بإحكام شديد واضعاً رأسه بين أصابع قدميه. لكن حدثًا غير معروف دفن البيضة قبل أن يأخذ المخلوق الصغير أنفاسه الأولى، لتصبح حفريته بعد ملايين السنين واحدة من أهم حفريات الديناصورات الصغيرة مكتملة النمو، بحسب ما نشر موقع قناة "دي. دبليو" الألمانية.



المصدر - البيان

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