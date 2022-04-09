السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

البدء بإزالة العوائق الحاجبة للرؤية على مثلث برقش جديتا

18 فعالية ثقافية وفنية واجتماعية بالعقبة في الأسبوع الرمضاني الاول

افتتاح معسكر الصحة والتغذية السليمة بالكورة

حوارية في الطيبة حول فضائل رمضان

عبيدات يفتتح مركز حرثا القرآني

الأمم المتحدة تدعو العراق لاستقبال النازحين من مخيم الهول بسوريا

انطلاق دورة تلاوة ومسابقة لحفظ القرآن الكريم بإربد

الزراعة تكشف حقيقة فيديوهات إتلاف الخضار

نتائج الوساطة العربية في أزمة أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يتراجع: مستعدون للمفاوضات مع روسيا

السبت، 09-04-2022 05:10 م

اكتشاف مجرة نشأت إثر الانفجار الكبير

624c095942360420c22f6139


الوكيل الإخباري - اكتشف فريق دولي من علماء الفلك في كوكبة (Sextans)، بصفتها أقدم وأبعد مجرة نراها في الحالة التي كانت فيها بعد حوالي 300 مليون عام من الانفجار الكبير.

اضافة اعلان


أعلن ذلك الخميس 7 أبريل المكتب الصحفي لمركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية (CfA).


وقال الأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية، أبراهام لوب:" يمكن وصف مجرة HD1 بأنها مولود أول في الكون المبكر لم يترك بعد جدران مستشفى الولادة.

 

وقد سمح لنا اكتشافها بتحطيم الرقم القياسي لأقصى انزياح أحمر للكوازارات."

وافترض العلماء أن الكون كان في مئات ملايين الأعوام الأولى من وجوده، معتما بالنسبة إلى معظم أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي، حيث كان ممتلئا في الغالب بجزيئات محايدة من الهيدروجين والهيليوم.


وتغير هذا الوضع بعد حوالي 300-400 مليون عام مرت بعد الانفجار الكبير، عندما بدأت النجوم والمجرات الأولى في الكون بتأيين الفضاء المحيط بها.


واتخذ، لوب وزملاؤه خطوة كبيرة نحو حل ألغاز الكون المبكر من خلال مراقبة عدد كبير من المجرات البعيدة والقاتمة التي تم اكتشافها أثناء تحضير مسح السماء في إطار برنامجي COSMOS وSXDS، حيث اختار العلماء عدة مئات الآلاف من تلك الأجرام الفضائية ودرسوا كلا منها بالتفصيل باستخدام مرصد ALMA للموجات المايكروية وعدد من المراصد الأرضية والمدارية الأخرى.


ولفتت مجرتا HD1 وHD2 انتباه علماء الفلك لأنها تبعد عن الأرض مسافة هائلة، تفوق 13 مليون سنة ضوئية.

 

وكان ذلك دليلا على أن هذه المجرات نشأت على الفور تقريبا بعد اكتمال إعادة تأيّن الكون وبدأت النجوم الأولى في الظهور آنذاك.


وأشارت الأرصاد اللاحقة إلى أن مجرة HD1 هي حتى الآن أبعد مجرة معروفة للبشرية وأقدمها. وتقع في كوكبة Sextans ونراها في الحالة التي كانت فيها 300 مليون عام بعد الانفجار الكبير.


ويأمل الأستاذ، لوب وزملاؤه بأن تكون مجرة HD1 من الأجرام الفضائية الأولى لعمليات الرصد باستخدام تلسكوب "جيمس ويب" المداري الذي تم إطلاقه مؤخرا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
header_image_Article_Main_Fustany_How_to_Get_Rid_of_Exhaustion_in_Ramadan

نصائح يمنحك اتباعها القدرة على العمل بنشاط أثناء الصوم

436cc69d-bcae-4a60-b54d-fe6e3ed59c9c

نصائح تساعد الطفل على الصيام في السنة الأولى

2765936-2140305804

أخطاء شائعة للأمهات عند التحضير لعزائم رمضان

نصائح ذهبية لتعويد الأطفال على صلاة التراويح منذ الصغر

نصائح ذهبية لتعويد الأطفال على صلاة التراويح

iftar-dish-with-muslim-man-hand-praying-allah-670x420

قرية في سلطنة عُمان يصوم سكانها 3 ساعات فقط .. ما حقيقتها ؟

butterflies-fly

أمريكا..الفراشات تزداد حجماً بفعل تغير المناخ

أخبار متعلقة
19_2019-637081492099176658-917

سنن مستحبة في يوم الجمعة.. تعرف عليها

(تعبيرية)

خمس نصائح لتقليل استهلاك الوقود