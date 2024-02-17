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السبت، 17-02-2024 09:44 ص

اكتشاف مخلوق بحري سام 'التنين الأزرق' على شواطئ تكساس الأمريكية - صور

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الوكيل الإخباري - قام علماء الأحياء البحرية بالتحذير من ظهور أعداد كبيرة من مخلوق بحري سام ونادر على شواطئ تكساس الأميركية.

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واكتشف جيس تونيل، أحد دعاة الحفاظ على البيئة البحرية الذي ينتج سلسلة "Beachcombing" لمعهد Harte للأبحاث المختصة بدراسات خليج المكسيك، كائنات "التنين الأزرق" الخطيرة، والتي تعرف بكونها نوع من الرخويات البحرية، على طول جزيرة "نورث بادري"، جنوب كوربوس كريستي بولاية تكساس.

 

وتتغذى هذه المخلوقات غير العادية، المعروفة رسميا باسم Glaucus atlanticus، على سموم حيوان يشبه قنديل البحر.

 

وحذر العلماء الناس من لمس "التنين الأزرق"، مع نشر صور له.

 

روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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