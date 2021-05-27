اكتشاف مدهش في صحراء مصر.. أسماك تعيش بدرجة الغليان - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - كشفت مجلة علمية عن اكتشاف مدهش عثر عليه في الصحراء المصرية، يزيح الستار عن مخلوقات غريبة جدا استطاعت تحمل درجات حرارة مرتفعة لا يمكن لمخلوق العيش في بيئتها حاليا.

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نشرت مجلة "Geology" العلمية المتخصصة، تفاصيل اكتشاف جديد عثر عليه الباحثون في الصحراء شرقي مصر، يشير إلى وجود أسماك استطاعت تحمل درجة الغليان تقريبا.





مخلوقات تعيش بمياه بحرارة 95 درجة مئوية



اكتشف الباحثون حفريات سمكية عمرها 56 مليون عام تظهر أن الأسماك كانت قادرة على العيش في البحار بدرجات حرارة تقترب من 95 درجة فهرنهايت.



وبحسب الدراسة، عثر على الحفريات في الصخر الزيتي الرمادي الداكن في موقع في الصحراء الشرقية يعرف باسم رأس غارب قرب البحر الأحمر، على بعد حوالي 200 ميل جنوب شرق القاهرة.



12 مجموعة من الأسماك الغريبة بعضها يعيش حاليا



عثر العلماء على أكثر من 12 مجموعة من أنواع مختلفة من الأسماك العظمية من تلك الحقبة، بما في ذلك الأكانثومورفس (percomorph)، وهي مجموعة تشمل مجموعة أصناف من الأسماك.



Fish survived in almost boiling seas, 56 million-year-old fossils found in Egypt prove https://t.co/78aiLrzAz0 May 26, 2021

وتشمل الأسماك الأخرى التي تم العثور عليها سمكة القمر، حيث عثر على أكثر من 60 عينة، بالإضافة إلى سمكة أعماق البحار والأنواع المفترسة المعروفة باسم (bonytongues)، والتي لا يزال لديها أقارب أحياء من جنسها.

وبحسب الدراسة، تعيش هذه الأسماك حاليا في أجزاء من المحيطين الهندي والهادئ.



الأسماك عاشت في بيئة قاسية



خلال العصر الحراري الأقصى الذي شهدته الأرض والذي يطلق عليه العلماء للباليوسين والإيوسين ويطلق عليه أيضا حدث "بيتم" (PETM) اختصارا، شهد كوكبنا في هذه الحقبة ارتفاع درجات حرارة عالمية غير مسبوقة.



وقال مات فريدمان عالم الحفريات بجامعة ميشيغان في بيان: "إن تأثير حدث بيتم على الحياة في ذلك الوقت كان ذا أهمية كبيرة". ويتابع "لكن هناك فجوة كبيرة في فهمنا هي كيفية استجابة الحيوانات في المناطق المدارية (القريبة من خط الاستواء)، لأن هذه المنطقة لم تكتشف جيدا ف الأحافير"، بحسب "ديلي ميل".



وتابع فريدمان: "على أساس الأدلة الضئيلة التي لدينا عن الأسماك - نؤكد أن هذا الموقع المصري يقدم أول نظرة خاطفة من المناطق الاستوائية - يبدو أنهم نجوا (الأسماك) من فترة بيتم بشكل جيد".



وبدورها، أوضحت سناء السيد، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن الحفريات المكتشفة حديثًا تعطي الباحثين أول صورة واضحة لكيفية بقاء الأسماك العظمية وازدهارها خلال فترة بيتم، مما يسلط الضوء على عدد من نسب الأسماك وبيئتها.







A new genus and species of percomorph fish (“stem pleuronectiform”)

from the Eocene of Bolca in northern Italypic.twitter.com/ltB9GccdaV new Eocene fossil flatfish from BolcaA new genus and species of percomorph fish (“stem pleuronectiform”)from the Eocene of Bolca in northern Italy https://t.co/UTobSIeIwG December 12, 2020

قالت السيد: "إن الأدلة الحفرية المتاحة لاتشير إلى أزمة واسعة النطاق بين الأسماك البحرية في ذلك الوقت".

وقال فريدمان إن الحفريات القديمة يمكن أن تعطي الباحثين رؤى جديدة حول كيفية قدرة المخلوقات على التعامل مع أنماط الطقس المتغيرة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض.







وأوضح أن "التأثيرات على النظم البيئية تنطوي على تفاعل مجموعات متعددة...لا ينبغي اعتبار بقاء مجموعة واحدة في عزلة كدليل على أن تغير المناخ أمر يجب تجاهله".







المصدر - سبوتنك