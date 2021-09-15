الأربعاء 15-09-2021
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الأربعاء، 15-09-2021 07:38 ص

اكتشاف مفاجأة مرعبة في أحشاء تمساح عملاق

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الوكيل الإخباري - أعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتتاماني في ولاية لويزيانا الأميركية، الإمساك بتمساح وزنه 230 كيلوغراما تقريبا وفي جوفه بقايا بشرية، بعدما التهم فيما يبدو رجلا عمره 71 عاما في مياه فاضت بسبب الإعصار أيدا.

وأنهى الإمساك بالتمساح الذي يزيد طوله على 3 أمتار ونصف المتر، عملية بحث استمرت أسبوعين عن العجوز تيموثي ساتيرلي، الذي شوهد آخر مرة في 30 أغسطس وهو يتفقد أضرار العاصفة خارج منزله في سليديل على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال شرقي نيو أورليانز.

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وقال المتحدث باسم مكتب قائد الشرطة لانس فيتر، إن زوجة ساتيرلي شاهدت تمساحا كبيرا يهاجم زوجها بعدما خرج من بيتهما لتفقد الأحوال، ثم اختفى الرجل والحيوان في الماء.

 

ووقع الهجوم بعد يوم من اجتياح الإعصار أيدا ولاية لويزيانا، مما تسبب في فيضانات مدمرة ببعض المناطق.


وقال مكتب قائد الشرطة في المنطقة : "عند فحص التمساح، وجد أن بداخله بقايا بشرية على ما يبدو. سيعمل المحققون مع مكتب الطب الشرعي بمقاطعة سانت تاماني للتحقق من أن هذه البقايا تعود إلى ساتيرلي".

المصدر : سكاي نيوز 

 

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