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الثلاثاء، 23-05-2023 10:26 ص

اكتشاف مفترس قديم في جنوب أفريقيا

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الوكيل الإخباري - أعلن علماء الحفريات، يوم الاثنين، اكتشاف عظام مفترس قديم منقرض في جنوب أفريقيا، يعرف باسم «إنوسترانسيفيا»، وينتمي إلى جنس منقرض من ثيرابسيدات آكلات اللحوم، تتضمن أكبر الأعضاء في أسرة جورجونوبسيا، وهي حيوانات مفترسة كانت تتميز بأنياب شبيهة بالسيف، ويعود تاريخها إلى ما يقرب من 260-254 مليون سنة مضت، وهي المرة الأولى التي يعثر فيها على هذا الحيوان في أفريقيا، إذ لم يكتشف سوى في روسيا، وبحسب الباحثين كان الحيوان بحجم النمر ومن المحتمل أن يكون جلده مثل الفيل أو وحيد القرن؛ ورغم أنها حيوانات زاحفة غامضة في المظهر، إلا أنها كانت جزءاً من مجموعة الحيوانات التي تضم الثدييات الحديثة.

وتقدم هذه الدراسة، الكثير من البيانات والمعلومات المهمة الجديدة حول أنواع كثيرة منقرضة من الحيوانات، إضافة إلى جذور تطور وانتقال الكائنات الحية وبيئاتها، وكيفيات عيشها ومراحل هجراتها. 

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