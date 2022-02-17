الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

وزير السياحة: إجراءات الحكومة التخفيفية ستساهم بتنشيط الحركة السياحية وتسهيل قدوم السياح

وزيرة الثقافة تلتقي الفعاليات الثقافية في لواء الرويشد

ماضي: 48% نسبة الحجوزات الفندقية بالعقبة

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص اعتاد السَّرقة لتصل إلى السَّجن 8 سنوات

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

معان : ورشة تدريبية حول إدارة الحملات الانتخابية

وزارة العمل تعلن عن يوم وظيفي للإناث بلواء دير علا

الضمان يكشف موعد صرف مكرمة الـ100 دينار

الدغمي يلتقي في القاهرة رئيس الاتحاد البرلماني العربي

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - أسماء

الخميس، 17-02-2022 04:13 م

اكتشاف مقبرة رومانية عمرها 2000 عام في غزة

image (7)


الوكيل الإخباري - كشف بناؤون النقاب عن مقبرة رومانية عمرها 2000 عام، تضم ما لا يقل عن 20 مقبرة مزينة بزخارف أنيقة قرب الساحل في شمال قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

وغزة غنية بالآثار، إذ كانت موقعاً تجارياً مهماً للعديد من الحضارات منذ العصور القديمة، وعبر عصر الإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية.

وتتضمن الآثار المكتشفة في القطاع بقايا من حصار الإسكندر الأكبر لغزة إضافة إلى الغزو المغولي.

 

وعُثر على 20 مقبرة رومانية حتى الآن، ويتوقع الفريق الأثري اكتشاف 80 أخرى في منطقة مساحتها 50 متراً مربعاً، وفُتحت مقبرتان فقط تحتوي إحداهما على بقايا هيكل عظمي وبعض الجرار الفخارية.



البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (6)

أفغانستان.. محاولات لإنقاذ طفل أفغاني سقط في بئر منذ يومين - فيديو

15-02-22-7408-

سعودية.. مجهول يحرق عربة تقديم مشروبات لشاب سعودي -فيديو

20220216134142140

الوحوش الجليدية ظاهرة غريبة تحدث في اليابان كل عام -فيديو

900x450_uploads,2022,02,16,a5eedacd19

4 فوائد لتربية حيوان أليف في المنزل

جزءا-من-أدمغتها-إيلون-ماسك-متهم-بـتعذيب-القرود-724x430

أزال جزءا من أدمغتها.. ملياردير متهم بـ تعذيب القرود

cats-with-mustaches

قطة بشارب تشبه زعيماً سوفيتياً تحظى بتعاطف البريطانيين

أخبار متعلقة
134187

اكتشاف هياكل عظمية مقطوعة الرأس في مقبرة رومانية ببريطانيا