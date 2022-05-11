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الأربعاء، 11-05-2022 03:49 م

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في اليابان -فيديو

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الوكيل الإخباري-حدد علماء الحفريات ديناصورا جديدا من مجموعة التريزينوصور، عثر على حفرياته في رواسب العصر الطباشيري السفلى والعليا في اليابان.

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وأطلق العلماء على الديناصور، الذي يقدر عمره ما بين 83.6 و72.1 مليون سنة، بناء على بقايا مجزأة عثر عليها عام 2000 في جزيرة هوكايدو اليابانية، اسم Paralitherizinosaurus japonicus، وهو أول من اكتشف في الرواسب البحرية الآسيوية، والمثال الثالث للتيريزينوصورات التي عثر عليها في اليابان.

 

والتريزينوصور (Therizinosaurs/ Therizinosauria) هي ثيروبودات غير عادية ذات رقاب طويلة وذيول قصيرة ومخالب كبيرة على أطرافها الأمامية.


ووقع تحديد المواد الأحفورية، المسترجعة من تكوين أوسوشيني الكامباني (خامس مرحلة في فترة العصر الطباشيري المتأخر) السفلي بالقرب من بلدة ناكاجاوا في محافظة هوكايدو، سابقا على أنها ربما تكون تيريزينوصورات، لكن وضعها التصنيفي ظل غير مؤكد.

 


وقامت مجموعة من العلماء من متحف جامعة هوكايدو بإعادة فحص الأحافير وإنشاء تصنيف جديد يؤكد أن المادة الأحفورية تمثل عضوا من العصر الطباشيري المتأخر من التريزينوصور، وتم تحديده ليكون نوعا جديدا لأنه يمتلك سمات فريدة.

 

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