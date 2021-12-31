الجمعة 31-12-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العليمات

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

الأردن يسجل 33 وفاة و1845 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

أوقاف القدس: 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية السبت

نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد

"عداؤو الأمن العام" يختتمون العام 2021 بحصد الذهب في عجمان - صور

الملكة رانيا تهنئ بالعام الميلادي الجديد

ولي العهد يهنئ بقدوم العام الجديد

تنقلات بين محافظي "الداخلية".. الهدايات محافظا لمادبا وأبو رمان لجرش

الجمعة، 31-12-2021 02:33 م

اكتشفت إصابتها بكورونا فوق السحاب.. فعزلت في أغرب مكان

Screenshot_19


الوكيل الاخباري - صعدت ماريسا فوتيو على متن طائرة في مطار شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، متجهة إلى ريكيافيك في آيسلندا، في طريقها إلى وجهتها النهائية سويسرا، حيث يعيش والداها وأخيها.اضافة اعلان


وصعدت ماريسا إلى الطائرة، بعدما أجرت اختباري "بي سي آر" الخاص بكشف فيروس كورونا، و 5 اختبارات سريعة، وجاءت النتائج كلها سلبية، بحسب ما قالت لشبكة "سي إن إن" الأميركية.


لكن بعد ساعة ونصف الساعة من إقلاع الطائرة، في 19 ديسمبر الجاري، بدأت ماريسا تشعر في التهاب في الحلق.

وأضافت أنها أجرت اختبار فيروس كورونا على متن الطائرة، علّ ذلك الأمر يبث الطمأنينة في قلبها، ويبدد شبح الإصابة بالوباء.


وجاءت النتيجة الصاعقة: إيجابية الإصابة بكورونا، ودب الذعر في ماريسا.
وأصيبت السيدة، التي تعمل مدرسة، بالفيروس رغم أنها تلقت جرعتين من اللقاح، وفوقهما الجرعة التعزيزية.

وقالت ماريسا: "كنت في حالة هيستيرية وأبكي. كنت قلقة على عائلتي التي تناولت معها العشاء قبل الرحلة".


وإزاء هذا الوضع، قالت المضيفة إنها ستفعل ما بوسعها لإعادة ترتيب المقاعد، بما يسمح بعزل المعلمة عن بقية ركاب الطائرة، لكن الطائرة كلها ممتلئة عن آخرها.


وبعدما أخبرتها المضيفة بأنها لم تستطع إيجاد مقاعد كافية، لم يكن أمام السيدة سوى أن تعزل نفسها في الحمام، لأنها لم ترغب بأن تكون قريبة من الركاب الآخرين.


وجرى وضع ملاحظة على باب الحمام بأنه "خارج الخدمة"، وظلت فيه ماريسا هناك لمدة 3 ساعات في الرحلة.


وخلال وجودها في الحمام، صورت ماريسا فيديو حقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة على تطبيق "تيك توك" سجلت فيه المشاعر التي خالطتها في التجربة. 


ولم تعلق شركة الطيران الآيسلندية، التي حدثت فيها الحادثة.


وتختلف سياسات شركات الطيران بشأن كيفية التعامل مع المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض كورونا في الجو.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7-23

نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد

Screenshot_16

"لأول مرة" .. مومياء الفرعون المصري أمنحتب الأول تكشف أسرارها بعد 3500 عام - فيديو

main_image61ce0d5ae8b18

العثور على خفاش اعتُقد أنه انقرض .. مختبئا!

main_image61ce0fbd58417

العثور على دبابة عائمة قرب سواحل إندونيسيا - فيديو

1254058

اكتشاف حطام غواصة إيطالية غرقت قبل 80 عاماً - صورة

image (8)

فصل شرطي بريطاني من عمله بسبب صورة سيلفي

أخبار متعلقة
Screenshot_16

"لأول مرة" .. مومياء الفرعون المصري أمنحتب الأول تكشف أسرارها بعد 3500 عام - فيديو

main_image61ce0d5ae8b18

العثور على خفاش اعتُقد أنه انقرض .. مختبئا!

main_image61ce0fbd58417

العثور على دبابة عائمة قرب سواحل إندونيسيا - فيديو

main_image61ccb2b9c3b65

تحذير من خدعة يستخدمها اللصوص في الـATM

Screenshot_8

بعد 3000 عام.. مومياء أمنحتب الأول تفتح خزينة الأسرار

طالب-مجهول-يكافئ-أستاذه-فى-الفيزياء-بـ-180-ألف-دولار-1

نيويورك...طالب مجهول يهدي أستاذه 180 ألف دولار أمريكي