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السبت، 25-09-2021 03:00 م

الأجهزة الأمنية المصرية تكشف تفاصيل عن 'فيلا العفاريت والجن' في الجيزة

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الوكيل الاخباري - كشفت الأجهزة الأمنية المصرية أن الفيلا في منطقة كرداسة بالجيزة والتي ارتبطت بها حكايات غريبة حول أنها مسكونة بالجن والعفاريت يتم استغلالها كمركز لعلاج الإدمان.

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وحسب صحيفة "الوطن" المصرية فإن "المعلومات التي وصلت الأجهزة الأمنية كشفت أن الفيلا يتم استغلالها كمركز لعلاج الإدمان، وأن 7 أشخاص بينهم 3 مسجلين خطر في أنشطة تتعلق بالمخدرات يتولون إدارتها، بدون أي تصاريح، وبدون وجود كادر طبي وتحت إشراف عاطل قام باستئجار الفيلا لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي".


وتابعت "توجهت قوة أمنية للمكان وقامت باقتحامه وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 7 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، كما تبين وجود 150 شخصا بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليهم، كما تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات".

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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