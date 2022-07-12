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الثلاثاء، 12-07-2022 09:57 ص

الأربعاء.. ظهور أقرب بدر عملاق

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الوكيل الاخباري - ستشهد سماء السعودية والوطن العربي يوم الأربعاء 13 يوليو، اكتمال قمر ذي الحجة، وسيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب هذا العام، وسيكون مشاهداً طوال الليل بشكل واضح.

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وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة بأن القمر سيصل عند الساعة 12:05 ظهرًا بتوقيت مكة إلى أقرب نقطة له من الأرض لعام 2022، وسيكون على مسافة 357,263 كيلومترًا.


وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أشار ماجد أبو زاهرة إلى أنه بعد ذلك سيشرق البدر العملاق من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه المعتاد.


وأبان بأنه يمكن أن يكون لونه برتقاليًا أثناء شروقه، وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.


ونوه أبو زاهرة بأن القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد تسع ساعات و38 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض، وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 14%، وأكثر سطوعاً بنسبة 30% مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون في (ألاوج) بعد نقطة له من الأرض.


وأوضح المهندس أبو زاهرة بأنه سيتبع ذلك وصول البدر العملاق إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل مائل نحو الجنوب وسيغرب بألافق الجنوب الغربي مع شروق شمس الخميس، مشيرًا إلى أن تسمية البدر العملاق تطلق على القمر البدر المكتمل والتسمية العلمية هي (بدر الحضيض)، بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومترًا.

 

البيان


 




 

 


 

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