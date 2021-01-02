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السبت، 02-01-2021 02:38 م

الأرض تصل إلى أقرب مسافة من الشمس اليوم السبت

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تصل، اليوم السبت، إلى "نقطة الحضيض"، وهي أقرب مسافة في مدارها حول الشمس.

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وستكون الأرض عند "نقطة الحضيض" في الساعة 01:51 مساءً بتوقيت غرينتش.

 

وستكون المسافة بين مركز الأرض والشمس 147.093.162 كيلومتر وهذا أقل بخمسة ملايين كم مقارنة بما ستكون عليه المسافة بعد ستة أشهر من الآن عندما تصل "الأوج" (أبعد مسافة من الشمس) حيث ستبعد الأرض مسافة 152.100.533 مليون كيلومتر من الشمس يوم 5 يوليو/تموز.


ومن الملاحظ أن الفرق في المسافة بين الحضيض والأوج ليس كبيرا لأن مدار الأرض حول الشمس دائري تقريبا وأيضا المسافة ليست المسؤولة عن حدوث الفصول الأربعة بل ميل محور دوران الأرض حول نفسها هو السبب.


ويكون القطب الشمالي مائل بعيداً عن الشمس خلال فصل الشتاء بينما يكون مائلا باتجاه الشمس خلال الصيف، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض  ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.


فتتحرك الأرض أسرع في مدارها عندما تكون أقرب إلى الشمس حيث  تندفع بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو/تموز، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة، بحسب ما نقله "اليوم السابع".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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