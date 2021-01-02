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السبت، 02-01-2021 03:10 م

الأرض على موعد مع ظاهرة تساقط مئات الشهب

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الوكيل الاخباري - يصل كوكب الأرض إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس اليوم السبت، حيث ستكون الأرض على مسافة قدرها 147 مليون كيلومتر من الشمس تقريبًا.

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وستشهد الأرض ظاهرة تساقط مئات النجوم عشية اليوم 2 كانون الثاني / يناير الجاري، ويتساقط حوالي110 نيزك في الساعة، أي ما يعادل 1 – 2 شهاب في الدقيقة.


ومن جانبهم أكد الخبراء أن الظاهرة ستصبح أشد وضوحا بعد منتصف ليلة 2 إلى 3 يناير.


وقال علماء الفلك لوكالة "سبوتنيك" : "يكتسب تساقط النجوم شدته في النصف الثاني من الليل.

 

الرؤية غير جيدة - القمر الذي لا يزال قريبًا من البدر، سيمنعك من الاستمتاع بمنظر تساقط النجوم، لأنه سيضيء فوق الأفق الجنوبي الشرقي طوال الليل".


ووفقا للعلماء، يشهد العالم خلال سنة 2021 عدة ظواهرة فلكية مثيرة على رأسها ظاهرة "القمر الدموي" يوم 26 أيار / مايو ويتزامن هذه المرة مع كون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، حيث سيبدو أكبر وأكثر إشراقا أو ما يعرف باسم "سوبر مون"، وظاهرة "الكسوف الحلقي" خلال ساعات الصباح الاولى من يوم 10 حزيران / يونيو.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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