السبت 17-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

البدء بتطعيم العاملين بفنادق العقبة

%14.02 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مطالبة بتعديل ساعات الحظر الجزئي في الاردن

العثور على جثة عشريني داخل سد الملك طلال

الصحة تنصح بتجنب اوقات الذروة للتسوق

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحويطات والمومني وجرار

حقيقة إهداء السودان لحوماً للشعب الأردني

حركة تجارية طبيعية في أسواق الكرك

الأردنية تستحدث برنامج الدبلوم المهني في العلاج بالفنون

السبت، 17-04-2021 02:41 م

الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة يمكن أن تسبب العمى

موعد


الوكيل الإخباري - حذر ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، من ظاهرة فلكية نادرة ستحدث اليوم السبت ومن الممكن أن تسبب العمى.

اضافة اعلان

وبحسب بيان نشره رئيس الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن الكرة الأرضية اليوم، السبت 17 إبريل/ نيسان، ستشهد مرور القمر أمام المريخ في ظاهرة نادرة تسمى "الاحتجاب".


وأوضح أبو زهرة أن هذه الظاهرة تأتي بعد 5 أيام من وصول القمر منزلة الاقتران، مشيرا إلى أنه سيكون مضاء بنسبة 24%، وسيختفي المريخ خلف الجانب غير المضاء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب المضيء.


وشدد على ضرورة توخي الحذر الشديد عند توجيه المناظير أو التلسكوبات إلى السماء عندما تكون الشمس فوق الأفق، كون القمر سيكون قريبًا نسبيًا من الشمس، فحتى نظرة سريعة على الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار يمكن أن تؤدي إلى تلف العين بشكل دائم والتسبب في العمى، لذلك يجب عدم المحاولة أبدًا القيام بمثل هذا الرصد النهاري دون اتخاذ الاحتياطات.


وعن مناطق رؤية تلك الظاهرة أوضح أن الاحتجاب سيكون مرئيًا من جنوب شرق آسيا في منطقة تمتد من شرق الهند، عبر بنغلاديش وكمبوديا و إندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وفيتنام، أما في أقصى الغرب سيحدث الاحتجاب بسماء شبه الجزيرة العربية، والسودان والصومال وجيبوتي في وضح النهار، ما يعني أن الاحتجاب غير مرئي بالعين المجردة، أما بقية المناطق في الوطن العربي فستكون خارج حدود منطقة الاحتجاب.


ولفت رئيس الجمعية الفلكية إلى أن ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب (اختلاف المنظر) الكبير؛ يختلف موقع القمر، كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة مرات قطر البدر.


وأوضح أنه لا يمكن رصد الاحتجاب وقت حدوثه في كامل الأرض، فإذا تراصف القمر ليمر أمام جسم معين للراصد على أحد جوانب الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض.


وعن موعد حدوث هذا الاحتجاب في مدن الممكلة العربية السعودية قال أبو زهرة إنه سيحدث في مكة مابين الساعة (13:50 - 15:00) والمدينة (14:03 - 14:51)، والرياض (14:07 - 15:22)، وجدة (13:50 - 14:58)، والدمام (14:18 - 15:31)
وعن العواصم العربية الأخرى أكد أنه سيكون حسب التوقيت المحلي، ففي أبوظبي (16:51- 15:17)، المنامة (14:18 - 15:33)، الكويت (14:37 - 15:59)، مسقط ( 15:24 - 17:06 )، الدوحة (14:15 - 15:38)، الخرطوم (12:27 - 13:38)، صنعاء (13:36 - 15:18)، مقديشو (13:25 - 14:59)، جيبوتي ( 13:27 - 15:11).

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

لماذا تراجعت حالات الانتحار بعد ظهور كورونا؟

عطر

هل يفسد استعمال العطور الصيام؟

6079b9e34236047fdb457bb0

شاهد.. صاحبة أطول شعر بالعالم تقصه وتتبرع به لمتحف أمريكي

1

تفاصيل حادثة قتل أسد لمربيه في السعودية

4301521-811230156

أسد يُنهي حياة مواطن سعودي بطريقة مروعة

شرطة لبنان

تفاصيل غير متوقعة في قضية اختطاف فتاة وطلب فدية في لبنان

أخبار متعلقة
90-1

القبض على شبكة إجرامية استولت على ملايين الريالات بالاحتيال في السعودية

9f2cb5ec-dc88-430b-805a-bb4d0641c928

منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة

20170821_165133_08ce3cc6_w1920

حرقا وركلا.. تعذيب وحشي لقط يثير ضجة في السعودية - شاهد

1043000561_0_30_3072_1692_1000x541_80_0_0_0c7df407139a973d9a222209fc3b0405

خطر ينذر بفقدان الأرض مساحات زراعية واسعة بسبب سلوك البشر

105313338_795770660991087_230453343980753791_n

تركي آل الشيخ يصدم الجميع ويقرر الاعتزال

Riyadh-Saudi-Arabia_172519e7065_large

فيديو لص الرياض يثير غضب السعوديين