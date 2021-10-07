الخميس 07-10-2021
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الخميس، 07-10-2021 10:06 ص

الألماني بنيامين ليست والأمريكي ديفيد ماكميلان يفوزان بجائزة نوبل للكيمياء 2021

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الوكيل الإخباري - فاز العالمان الألماني بنيامين ليست والأسكتلندي/‏‏‏‏البريطاني المولد ديفيد ماكميلان بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2021، نظير تطويرهما أدوات جديدة لبناء الجزيئات تساهم في ابتكار أدوية جديدة، صديقة للبيئة.

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ووصفت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ابتكارهما بأنه «أداة جديدة ومبتكرة لبناء الجزيئات»، ويسهم بتطوير أنواع البلاستيك والعطور والنكهات. وليست مدير معهد ماكس بلانك لأبحاث الفحم بألمانيا. أما ماكميلان فيعمل بجامعة برينستون الأمريكية.

 

المصدر - البيان 

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