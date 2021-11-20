السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

بلعاوي: أي أعراض زكام أو رشح تظهر على الشخص هي بسبب كورونا

الأمن يحذر من خطر الانزلاق والغبار

أسعار الذهب اليوم السبت 20/ 11/ 2021

وادي الريان يسجل أعلى هطول مطري في المملكة

الصفدي يلتقي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

اليونيسف تضيء سد الوالة بالأزرق بمناسبة يوم الطفل العالمي

الأرصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول

العمل تؤكد على ضرورة الحد من عمل الأطفال

الرواجبة: دعم الريادة مفتاح لاستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل

وفيات السبت 20-11-2021

السبت، 20-11-2021 09:28 ص

الأمازون خسرت مساحة تعادل نيويورك 17 مرة

833097


الوكيل الإخباري - كشف تقرير سنوي تصدره الحكومة البرازيلية أن إزالة غابات الأمازون المطيرة قفزت 22 في المئة خلال عام، في أعلى مستوى منذ 2006، مما يدحض تأكيدات السلطات بأنها تحد من هذه الممارسة غير القانونية.

وسجلت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية إزالة 13235 كيلومتراً مربعاً من أكبر غابة مطيرة في العالم في بياناتها التي تجمعها عبر الأقمار الصناعية، وهي مساحة تزيد 17 مرة تقريباً عن مساحة مدينة نيويورك. وتغطي البيانات الرسمية الفترة من أغسطس 2020 حتى يوليو 2021.

اضافة اعلان

 

وتأتي الزيادة على الرغم من جهود الجهات الرسمية في البرازيل لإظهار أنها جادة في الحفاظ على غابات الأمازون، التي تعد حصناً لا غنى عنه في مواجهة تغير المناخ. غير أن الحكومة لا تزال تدعو إلى زيادة التعدين والزراعة لأغراض تجارية في أجزاء محمية من الأمازون.

 

وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو (كوب26)، قدمت الحكومة البرازيلية الموعد الذي تعهدت أن تنهي إزالة الغابات بحلوله عامين إلى 2028، وهو هدف سيتطلب خفضاً سنوياً كبيراً في هذه الممارسة غير القانونية.

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1084557-1

ولادة اثنين من الغوريلا الجبلية داخل محمية في الكونغو

6196677e7f4ee

المغرب يعلن اكتشاف الحلي الأقدم في التاريخ

image (3)

واقعة غير مسبوقة.. عقاب قاس لـ3 طيارين بسبب كورونا في الصين

اغلاق-المدارس

ولي أمر يقتحم مدرسة ويصفع المدرس ويقيده لنجله ليضربه بالحذاء في مصر

186614

اكتشاف نوع من الديناصورات بلا أسنان في البرازيل - صورة

2197467

بيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي بـ 41 مليون دولار في مزاد

أخبار متعلقة
1220181222186535

روسيا تختبر صاروخا مضادا للأقمار الصناعية