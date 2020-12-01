الأمر خطير .. تحذير أمني لسائقي المركبات في السعودية

الوكيل الاخباري - وجهت السلطات السعودية تحذيرات إلى سائقي المركبات في المملكة بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الطقس السيئ.

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ودعا المرور السعودي على حسابه الرسمي على "تويتر" جميع قائدي المركبات لتوخي الحذر وتخفيف السرعة والتركيز التام عند القيادة وقت المطر، نظرًا لاحتمال انزلاق السيارة عن مسارها.



وبحسب موقع "المواطن" السعودي، حذرت القوات الخاصة قائدي المركبات في الرياض بسبب هطول أمطار وضباب كثيف على المنطقة، ما يجعل هناك خطورة على قائدي المركبات إذا تجاوز السرعة.



وقال أمن الطرق في تغريدة عبر "تويتر": "تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض.. يرجى من مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على معظم الطرق بالمنطقة أدت إلى تكثف الضباب في بعض المواقع".

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في السعودية استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.



وكذلك استمرار هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.









