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الأربعاء، 02-12-2020 11:32 ص

الأمواج تلفظ كنزا قيمته أكثر من 3 ملايين دولار على شاطئ في تايلاند - فيديو

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الوكيل الاخباري - حصل صياد تايلاندي، عن طريق الصدفة، على أكبر هدية وأثمنها من البحر، عند تجوله على أحد شواطئ تايلاند.

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عثر صياد تايلاندي على أكبر قطعة في العالم من قيء الحوت النادر تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.20 مليون دولار تقريبا).

ويطلق الصيادون على قطع العنبر اسم "كنز البحر" أو "الذهب العائم"، حيث يتم استخراج مواد ثمينة جدا منه تستخدم لجعل رائحة العطر تستمر لفترة طويلة جدا.

 


وكان الصياد نارس سواناسانغ (60 عامًا)، يسير بجوار شاطئ البحر عندما لاحظ كتل شاحبة شبيهة بالصخور تتقاذفها الأمواج في منطقة "ناخون" جنوبي تايلاند.

 

 

واتصل الصياد في الحال بأقربائه الذين أتوا على الفور لمساعدته على نقل الكنز الثمين الذي يصل وزنه لأكثر من 100 كغ.


وبدت الصخور تشبه إلى حد كبير العنبر النادر والثمين الذي تستخرج منه مادة "Chanel No5" الكحولية التي تستخدم في صناعة العطور الثمينة جدا.


وأكد الصياد في تصريحات نقلتها "ذا صن" البريطانية، أن اكتشافه يعد الأكبر على الإطلاق الذي تم العثور عليه من هذه المادة الثمينة، على حد زعمه.


وأخبر وسائل الإعلام المحلية أن رجل أعمال اتصل به وعرض عليه دفع 960 ألف بات تايلاندي (23740 جنيهًا إسترلينيًا) للكيلوغرام الواحد إذا كان العنبر عالي الجودة، أي أن القيمة الإجمالية ستفوق 3 ملايين دولار.

 

 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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