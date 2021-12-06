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الإثنين، 06-12-2021 12:09 م

الأميرة اليابانية أيكو تحتفل بعامها العشرين

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الوكيل الإخباري - احتفلت الاميرة اليابانية ايكو البنت الوحيدة للامبراطور ناروهيتو وزوجته الامبراطورة مازاكو بعيد ميلادها العشرين يوم الاحد البارحة.

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الاميرة الشابة مولودة في 1 كانون الاول / ديسمبر انما جرت الاحتفالات يوم الاحد 5 كانون الاول / ديسمبر 2021 لكي لا تقاطع الاميرة دروسها الجامعية، هي التي تتابع اختصاصاً بالادب الياباني واللغة اليابانية في جامعة في طوكيو.

 

بعد زيارة جديها، الإمبراطور والإمبراطورة الفخريين أكيهيتو وميشيكو ، عادت إلى القصر الإمبراطوري حيث أقيمت مراسم بحضور والديها وأعضاء آخرين من العائلة الإمبراطورية ورؤساء لفروع الثلاثة للحكومة. وقام والدها الامبراطور بتقليدها وساماً شرفياً.

المصدر - الفن 

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