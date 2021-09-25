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السبت، 25-09-2021 01:47 م

الأميرة اليابانية ماكو تتنازل عن العرش للزواج من عامل بسيط

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت أن الأميرة اليابانية ماكو ستتنازل عن مليون دولار مخصصة لها نظير فقدان لقبها الملكي عند عقد زواجها المقرر من زميل دراسة، ما يمهد الطريق أمام الزيجة التي تأخرت سنوات بسبب جدل حول خطيب الأميرة.

وأعلنت ماكو البالغة من العمر 29 عاما وحفيدة الإمبراطور أكيهيتو الذي تخلى عن العرش خطبتها من كي كومورو في عام 2017. لكن الزواج تأجل بعد تقارير عن خلاف مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق.

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وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الحكومة ستوافق على تنازل الأميرة عن المبلغ الذي يصل إلى 150 مليون ين (1.35 مليون دولار) نظير تخلي أفراد عائلة الإمبراطور عن ألقابهم للزواج من العامة، وذلك في ظل انتقادات الرأي العام لخطيبها.


وذكرت الهيئة أن موعد الزفاف قد يُعلن في أكتوبر، ولم يصدر تعليق عن مسؤولي وكالة رعاية القصر الإمبراطوري.


كانت إحدى وسائل الإعلام اليابانية توقعت أن يكون الزواج وشيكا وقالت إن كومورو ظهر في نيويورك مؤخرا وكان شعره مصففا في شكل ذيل حصان مما أثار غضب بعض مستخدمي تويتر في اليابان.


وقالت وسائل إعلام إن ماكو وخطيبها يعتزمان العيش في الولايات المتحدة ويقضي القانون الياباني الذي يقصر ولاية العرش الإمبراطوري على الذكور بحرمان إناث عائلة الإمبراطور من ألقابهن في حالة زواجهن من العامة.

 

المصدر - البيان 

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