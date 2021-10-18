الأميرة اليابانية ماكو تشارك في آخر الطقوس الإمبراطورية قبل زواجها

الوكيل الإخباري - شاركت الأميرة اليابانية ماكو بإحتفالية في القصر الإمبراطوري أمس الأحد في طوكيو، وهي الاحتفالية الأخيرة التي ستحضرها الأميرة بصفتها فردا من العائلة الإمبراطورية قبل زواجها المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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ومن المقرر أن تتزوج الأميرة ماكو، الابنة الكبرى لولي العهد أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو، صديقها كي كومورو في 26 أكتوبر الجاري. وستفقد الأميرة ماكو مكانتها العائلية الإمبراطورية عند الزواج بموجب قانون البيت الإمبراطوري.



حضر الطقوس الإمبراطور ناروهيتو وأعضاء آخرون من العائلة الإمبراطورية، بما في ذلك ولي العهد أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو والأميرة كاكو، الابنة الثانية لولي العهد وولية العهد، إلى جانب الأميرة ماكو، وفق وكالة "جي. جي. برس".

وتغيبت الإمبراطورة ماساكو بسبب وضعها الصحي.



دخلت الأميرة ماكو والأميرة كاكو إلى أراضي القصر عبر بوابة هانزومون بالسيارة ولوحت الأميرة ماكو، التي كانت ترتدي قناعًا للوجه، إلى الناس الذين تجمعوا بالقرب من القصر لرؤيتها. وقالت امرأة للأميرة ماكو: ”أتمنى لك السعادة“.

المصدر - البيان