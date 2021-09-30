الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 02:25 م

الأميرة شارلين دو موناكو تتغيب عن مناسبة خيرية لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - تساءل المتابعون لأمور العائلة المالكة في إمارة موناكو عن سبب تغيب الأميرة شارلين عن حضور عدة مناسبات، وذلك خلال الحفل الخيري في العرض الاول لفيلم جيمس بوند No Time to Die. أجبر الأمير ألبير 2 دو موناكو ان ينفي اي خلاف في زواجه، قائلاً ان زوجته في جنوب افريقيا وتعاني من مشاكل صحية.

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حضرت الحفل النجمة الاميركية شارون ستون التي اذهلت الحضور بفستانها الفضي المطرز ، عرض الفيلم في دار الاوبرا في موناكو وبلغ سعر التذكرة الواحدة 1862 جنيه استرليني.

 

المصدر - الفن 

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