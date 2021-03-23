الأمير هاري يحصل على وظيفة جديدة في شركة أمريكية

الوكيل الاخباري - انضم الأمير هاري إلى عالم الشركات كمسؤول رئيسي لتدريب الموظفين والصحة العقلية في شركة "BetterUp" في وادي السليكون في كاليفورنيا.

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تعمل "بيتر آب" ومقرها سان فرانسيسكو، مع موظفين من شركات بما في ذلك "Mars" و"AB InBev" و"LinkedIn" في خدمات التدريب والصحة العقلية، ولم يتم الكشف عن الشروط المالية لعمله، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

من جانبه قال أليكسي روبيشو، الرئيس التنفيذي لـ"بيتر آب"، إن دوق ساسكس مناسب تماما للشركة بسبب "نموذجه في الإلهام والتأثير من خلال العمل".



واستشهد روبيشو بجهود هاري في تأسيس "Invictus Games"، والتي تمنح الأفراد العسكريين والمصابين والمحاربين القدامى الفرصة للمنافسة في الألعاب الرياضية.



وكذلك تأسيس "Sentebale"، وهي مؤسسة خيرية مقرها أفريقيا تدعم الشباب المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية.



فصل الأمير هاري وزوجته ميغان حياتهما عن العائلة المالكة البريطانية ويعيشان في كاليفورنيا. ووقعوا صفقة لإنشاء محتوى لصالح "نتفليكس" ويقدمون حلقات صوتية لمنصة "سبوتيفاي".



في مدونة، قال هاري إنه انضم إلى "بيتر آب" لأنه يؤمن بمهمة الشركة المتمثلة في أن تكون سباقة في مجال الصحة العقلية.



وكتب: "أن تكون متناغما مع عقلك، ووجود هيكل دعم من حولك، أمر بالغ الأهمية لإيجاد نسختك الخاصة من ذروة الأداء".

سبوتنيك

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