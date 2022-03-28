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الإثنين، 28-03-2022 01:05 م

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

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الوكيل الإخباري - أصبحت قطر رسمياً الدولة الأكثر ثراءً في العالم حاليًا.

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ويمكن للباحثين عن عمل العثور بسهولة على وظائف في قطر حيث إنها تتمتع بأحد أكثر الاقتصادات سريعة النمو في العالم. ويتيح تنوع اقتصاد الدولة فرص عمل كثيرة في قطاعات مختلفة. 


تستضيف قطر أكبر بطولة كرة قدم في العالم - كأس العالم لكرة القدم 2022. وستفتح البلاد أبوابها لنحو 160 الف زائر . وعلى هذا فقد يجد المرء ازدهاراً في مجالات مختلفة مثل البنية الأساسية، والسياحة، والفنادق، والنقل، إلى آخر ذلك.

 

ما هي الوظائف الأكثر انتشارًا في قطر؟

 

وظائف مراقب وثائق في قطر
وظائف سائق خاص في قطر
وظائف مهندس كهربائي في قطر
وظائف الهندسة المدنية في قطر
وظائف سائق في قطر
وظائف محاسب في قطر
وظائف معلمين لغة إنجليزية في قطر
وظائف فني كهربائي في قطر
وظائف مهندس مشروعات في قطر
وظائف مسؤول السلامة في قطر
ما هي مجالات الوظائف الأكثر انتشارًا في قطر؟
وظائف حكومية في قطر
وظائف تدريس في قطر
وظائف الفنادق في قطر
وظائف تكنولوجيا المعلومات في قطر
وظائف موارد البشرية في قطر
وظائف أمنية في قطر
وظائف مبيعات في قطر
وظائف هندسية في قطر
وظائف بناء في قطر
وظائف مشتريات في قطر

 

ما هو متوسط الراتب للوظائف في قطر؟


يبلغ راتب الشخص الذي يعمل في قطر حوالي 15,800 ريال قطري شهريًا. وتتراوح الرواتب من 2,140 ريال قطري إلى 70,000 ريال قطري. وتختلف الرواتب في قطر بشكل كبير، تبعًا للمؤهلات، وقطاعات العمل، وسنوات الخبرة.


* متوسط الراتب المذكور وفقًا لـ Salaryexplorer.com

 

 

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