الجمعة 26-08-2022
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الجمعة، 26-08-2022 11:21 ص

الإفتاء المصرية: من مات بالسرطان يرجى له أجر الشهادة في الآخرة

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الوكيل الإخباري - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية منشوراً حول الموت بسبب مرض السرطان، حيث قالت "مَن مات بسبب مرض السرطان يرجى له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله سبحانه وتعالى به؛ بناء على أن أسباب الشهادة يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض".

وتابعت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء أنه بناءً على أن مرض السرطان داخل فى عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطر وشدة ضرر، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.

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اليوم السابع

 




 

 


 

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