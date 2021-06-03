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الخميس، 03-06-2021 03:34 م

الإمارات تقدم منحة كبيرة لمن يتزوج بـ'عرس صغير'

عرس


الوكيل الإخباري - رحبت وزير تنمية المجتمع الإماراتية، حصة بنت عيسى، بمقترح برلماني يقضي بزيادة منحة الزواج لمن يتعهد بإقامة "عرس صغير".

وبحسب تصريحات نقلها موقع "الإمارات اليوم"، قال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن وزير تنمية المجتمع الإماراتية، رحبت بمقترح تقدمت به بزيادة قيمة منحة الزواج المقدمة للشباب المواطنين في حال الموافقة على إقامة أعراس مصغرة تقتصر على الأسرة والأقارب.

وقال حمد إن الوزير "تعهدت بدراسة المقترح وتحديد إمكان وآلية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظلّ مؤشرات تؤكد زيادة معدلات زواج المواطنين بالمواطنات خلال فترة جائحة كورونا".

وعن سبب تقدمه بالمقترح، أكد حمد أنه رصد إشكالية ارتفاع كلفة الزواج والأعراس على مدى طويل، مؤكدا وجود ترحيب كبير بين أغلبية العائلات والشباب بفكرة مواصلة تنظيم الأعراس المصغرة كنمط مستمر للزواج خلال مرحلة ما بعد كورونا.

وشدد على أن الحكومة يجب أن تستغل الأمر، وتقدم مبادرات ومحفزات تشجّع على استمراره، "ولهذا تقدمت بالمقترح".

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