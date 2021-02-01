الإنتربول يلقي القبض على سيدة خليجية استولت على مبالغ طائلة!

الوكيل الاخباري - تمكن الإنتربول الدولي من إلقاء القبض على امرأة خليجية نفذت حوالي 50 عملية احتيال على مواطنين في دولة الكويت بعد أن أوهمتهم بامتلاكها عقارات في دول أوروبية.

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ألقى رجال الإنتربول الدولي (الشرطة الدولية) بالتعاون والتنسيق مع دول خليجية عربية (لم يحددها المصدر) القبض على امرأة كويتية قامت بتنفيذ سلسلة عمليات نصب عقاري.

وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن المواطنة الكويتية ألقي القبض عليها، يوم الجمعة الماضي، بتهمة النصب العقاري على أكثر من 50 مواطنا.



وأفاد مصدر أمني للصحيفة بأن المباحث الجنائية تلقت جملة شكاوى من عدة مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب العقاري من قبل مواطنة كويتية.



وبين المصدر أن المتهمة أوهمت المواطنين بامتلاكها عقارات في إحدى الدول الأوروبية، واستولت منهم على مبالغ مالية طائلة ومن ثم قطعت اتصالاتها معهم.



وبعد البحث والتحري عن المتهمة، تبين أنها تقيم في إحدى الدول الأوروبية، وأفاد المصدر الأمني بأنه تم تعميم بياناتها على الانتربول الدولي.



وأشار المصدر الأمني إلى أن المواطنة الكويتية سافرت إلى دولة خليجية، قبل نحو 4 أيام، حيث تم ضبطها وإعادتها إلى البلاد، يوم السبت، بهدف محاكمتها أمام القضاء.

سبوتنيك

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