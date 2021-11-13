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السبت، 13-11-2021 09:48 ص

الاتحاد الأوروبي يضيف الجراد إلى قائمة الأغذية المعتمدة

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الوكيل الإخباري - أجازت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة طرح الجراد المهاجر في السوق كغذاء، وهو ثاني حشرة يعترف بها الاتحاد الأوروبي كنوع من الأطعمة بعد ديدان الوجبة . 

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وأوضحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إن الجراد المهاجر (لوكوستا ميغراتوريا) سيكون متاحاً مجمداً أو مجففاً أو مسحوقاً، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكوّن لعدد من المنتجات الغذائية.

ويأتي السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة.

وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ في يونيو الفائت للمرة الأولى قرارا بإجازة بيع حشرة كغذاء هي "ديدان الوجبة".

وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الحشرات أغذية مغذية جداً وصحية، نظراً إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن.

أما الاتحاد الأوروبي فاعتبرها ضمن استراتيجيته "من المزرعة إلى الشوكة"مصدراً بديلاً للبروتين يمكن أن يتيح نظاماً غذائياً أكثر استدامة.

المصدر - البيان 

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