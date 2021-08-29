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الأحد، 29-08-2021 08:38 م

الاجهزة الامنية في السعودية تلقي القبض على 4 أشخاص زوروا شهادة PCR

لالا


الوكيل الإخباري - ألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض القبض على (4) أشخاص بينهم امرأة، زوروا شهادة (PCR) خاصة بفحص  كورونا.
 
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تمكنت من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، بينهم امرأة، ارتكبوا جريمة تزوير شهادة (PCR) الخاصة بفحص فيروس كورونا (كوفيد -19)، والمتاجرة بها، حيث تم القبض عليهم في وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض، وضبط بحوزتهم تقارير مزورة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وفقاً لوكالة الانباء السعودية "واس"

واضاف المتحدث الإعلامي،  انه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر - البيان 

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