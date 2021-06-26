السبت 26-06-2021
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السبت، 26-06-2021 04:38 م

الانتحار والأفكار الانتحارية - الأعراض والأسباب

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الوكيل الإخباري - الانتحار أو التخلص من الحياة (Suicide) عبارة عن ردة فعل مأساوية لمواقف حياتية ضاغطة نفسياً، تجعل الأمر يبدو وكأنه لا توجد طريقة لحل المشكلة، وأن الانتحار هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الألم وسواء كنت تفكر في الإقدام على الانتحار أو تعرف شخصاً يشعر بالرغبة في الانتحار، ينبغي التعرف على العلامات التحذيرية وكيفية الوصول إلى المساعدة الفورية والعلاج التخصصي، وبالتالي يمكنك إنقاذ حياة سواء كانت حياتك أو حياة شخص آخر.

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* الأعراض والعلامات التحذيرية

تشمل العلامات التحذيرية للانتحار والأفكار الانتحارية ما يلي:

1 - التحدث عن الانتحار، كالتلفظ بعبارات مثل سأقتل نفسي أو أتمنى لو كنت ميتاً أو أتمنى لو لم أُولد.
2 - الحصول على وسائل الانتحار، مثل شراء بندقية أو تخزين حبوب الانتحار.
3 - الانسحاب من مواقف الاتصال الاجتماعي والرغبة في العزلة.
4 - المعاناة من التقلبات المزاجية، كأن يشعر الشخص بالتفاؤل في يوم ما وبالإحباط في اليوم التالي.
5 - الهوس بفكرة الوفاة أو الموت أو الرعب.
6 - الشعور بالانحصار أو اليأس بشأن موقف ما.
7 - زيادة تناول الكحوليات أو المخدرات.
8 - تغيير الروتين العادي، بما في ذلك أنماط الأكل أو النوم.
9 - القيام بأشياء مضرة أو مدمرة للنفس، مثل تعاطي العقاقير أو القيادة بتهور.
10 - التخلص من المتعلقات أو ترتيب الشؤون عندما لا يوجد تفسير منطقي آخر لسبب القيام بهذا الأمر.
11 - وداع الأشخاص كما لو أنك لن تراهم ثانية.
12 - حدوث تغيرات في الشخصية أو فرط الإحساس بالقلق أو الغضب، خاصة عند الإصابة ببعض العلامات التحذيرية المذكورة سابقاً.

 

وإذا كنت قريبا من شخص ولاحظت هذه العلامات، فساعده حتى يطلب المساعدة الطبية المتخصصه، وكف عن توجيه اللوم إليه، أو نصحه بالتوجه إلى الله، فهذه النصائح يمكنها أن تفاقم من شعوره بالذنب، ما يزيد من رغبته في التخلص من حياته، وأنت لست مؤهلا لمساعدته، ومن ثم فطلب المساعدة الطبية المتخصصة هو الحل الوحيد أمامك لمساعدته.

 

 

المصدر - صحتك 

 

 

 

 




 

 


 

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