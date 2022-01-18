البحث عن مغامر للإقامة مجاناً في قرية إيطالية لعام كامل

الوكيل الإخباري - قدمت منصة عالمية لإيجار أماكن الإقامة والعطلات فرصة للبريطانيين للانتقال إلى صقلية والعيش في منزل دون دفع الإيجار مدة عام كامل، وبالتحديد لإحدى القرى الإيطالية الآسرة التي تعاني من انخفاض في عدد السكان.

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وفي حين يمكن للشخص الذي يمكن وصفه بالمحظوظ كسب المال من خلال تأجير إحدى الغرف بالمنزل، فإن عرض الإقامة المغري ذلك يوفر إمكانية إحضار صديق أيضاً.

فإن منصةAirbnb تبحث عن مغامر مستعد للاستقرار في منزل تقليدي من 3 طوابق في قرية سامبوكا حيث سيتم تشجيعه على الاندماج مع المجتمع المحلي والانغماس في أسلوب الحياة الصقلي، ويشمل ذلك كل شيء بدءاً بتذوق المأكولات الإيطالية الشهيرة في المطاعم المحلية ووصولاً إلى المشاركة في الأحداث الرئيسية مثل قطف العنب والزيتون.

ولم نصل بعد للجزء الأفضل من العرض، حيث أن هنالك مجالاً لإحضار صديق يخوض التجربة، وهو أمر قد يحدث مرة واحدة في العمر. وفي حين أن البعض قد يتوق لإحضار عائلته، فإن هنالك هامشاً مرناً حيث يمكن أن يقيم وقتها شخصان بالغان وطفلان كحد أقصى، بحسب "ميرور".





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