السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس بالمملكة

توضيح حكومي حول عودة الطلبة إلى المدارس

وفيات السبت 19/12/2020

أسعار الذهب السبت 19/12/2020

بدء تقديم طلب للحصول على الدعم النقدي - رابط

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

بعد صخرة ذيبان .. صخرتان تثيران اعجاب المواطنين تعرف عليهما - صور

الاجهزة الامنية على مداخل المستشفيات ... خطوة تلقى ترحيب المواطنين

الكمامة اصبحت رفيق المواطنين في كل مكان .. فما مصيرها ؟

السبت، 19-12-2020 11:24 ص

البحث عن وريث لرجل بريطاني مات وترك ثروة خفية

0_Counting-out-twenty-pound-notes


الوكيل الاخباري - يجري البحث في المملكة المتحدة، عن عائلة رجل كانت له ثروة خفية تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، لكن يُعتقد أنه توفي قبل استلامها، بحسب محامون.

اضافة اعلان

الرجل يدعى جون إيفانز، وهو اسم شائع للغاية في البلاد، ونظرا لوجود المئات من الرجال يحملون نفس الاسم وماتوا في نفس المنطقة، تواجه السلطات صعوبة في تحديد الورثة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ودعت شركة المحاماة "غرين أند باريش" التي تتخذ من لندن مقرا لها، أي من أقارب الرجل "المقتدر ماليا" للتقدم بعدما اكتشفت أن له أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني (270 ألف دولار).


وجدت الشركة أن أموال السيد إيفانز محتجزة حاليا في قسم المحفوظات بالمحكمة العليا، وإذا لم تتم المطالبة بالمال، فسيستمر محفوظا هناك حتى يحدث ذلك.


تتخصص الشركة في تحديد الأصول غير المطالب بها ومن ثم العثور على مستحقوها، وقالت إن إيفانز كان أحد عملاء بنك "باركليز" ومؤسسات مالية وتجارية أخرى في السبعينيات.


وأوضحت أن أحد فروع "باركليز" أغلق عام 1980 وتم إتلاف جميع السجلات لاحقا، مما يجعل من المستحيل تقريبا تتبع بيانات إيفانز حتى الآن.


وقال متحدث باسم الشركة: "لقد بحثنا في سجلات وفاة جون إيفانز في منطقة كارديف، لكن كما يمكنك أن تتخيل، هناك المئات من جون إيفانز الذين ماتوا في كارديف. ليس لدينا اسم وسط أو ربما لم يكن هناك اسم وسط".


وأردف: "جميع شهادات الوفاة والوصيات تعطي عناوين منازل المتوفين، ولكن لا توجد تفاصيل مصرفية، وبالتالي، من المستحيل ربط أي شخص يحمل نفس الاسم بهذا الفرع بشكل مؤكد".


بالطبع، ليس أي شخص يعرف جون إيفانز يمكنه المطالبة بالمال، فأي أحد يعتقد أنه المستحق الحقيقي لأموال السيد إيفانز يجب أن يكون قادرا على إثبات ذلك.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201216040216216

خبراء يستعينون بروبوتات تحت الماء لفحص جبل جليدي في جورجيا

125

العثور على أكبر ثعبان في العالم في المانيا

36923570-9060009-image-m-75_1608137745357

كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء في الصين .. شاهد

41054-رجل-صيني-يسير-بفأرين-في-سوق-مربوطين-من-أفواههم-(3)

صيني يسير برفقة فأرين مربوطين بأحد الأسواق .. فيديو

5fdb2e144236044e3f2178ad

دراسة تأثير الجاذبية على الوقت باستخدام نوع جديد من الساعات الذرية

1016816952_0_13_4596_2500_1000x541_80_0_0_587cf97357f56f08746d85c3fe0b692e

روسيا.. تطوير نوعا جديدا من الفولاذ المقاوم للحريق

أخبار متعلقة
sippakorn-yamkasikorn-OX2-WvpEdsU-unsplash-1246x700

مصري يجني ثروة كبيرة من العقارب وسمومها

banana-cocaine-safeway

العثور على طن من الكوكايين بميناء لندن مخبأة في الموز - صور