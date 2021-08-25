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الأربعاء، 25-08-2021 09:49 ص

البرازيل... منطاد يحرق محمية طبيعية بالقرب من ساو باولو

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات في مدينة ساو باولو البرازيلية أمس الثلاثاء أنّ منطاداً تسبّب في اندلاع حريق ضخم في محميّة طبيعية تقع على مقربة من المدينة الضخمة، مشيرة إلى أنّ النيران أتت على أكثر من نصف مساحة المتنزّه قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو إنّ منطاداً أشعل الحريق في بارك جوكري، المحمية الطبيعية الواقعة على بُعد حوالى 50 كلم من مدينة ساو باولو.

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من جهتها قالت فرق الإطفاء إنّ النيران أتت على حوالى 1200 هكتار من المساحات الخضراء قبل أن يتمكّن عناصر الإطفاء الذين شاركوا في مكافحة الحريق وبلغ عددهم حوالي مئة عنصر من إخماد النيران.


وطمأنت فرق الإطفاء إلى أنّ النيران لم تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الحيوانات التي يعجّ بها هذا المتنزّه وغالبيتها من الطيور والثدييات الصغيرة.
وتشهد ساو باولو على غرار ولايات أخرى تقع في جنوب البلاد وجنوبها الشرقي فترة جفاف شديد.


وفي مثل هذا الوقت من السنة عادة ما يكون الطقس في ساو باولو شتوياً، لكنّ درجات الحرارة ارتفعت في المدينة هذه السنة إلى مستوى غير مسبوق ببلوغها 31 درجة مئوية، وهو رقم قياسي من المحتمل أن يتمّ تحطّمه مجدّداً موجة الحرّ هذا الأسبوع.

 

المصدر - البيان 

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