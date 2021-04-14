البشرية قد تُحرم من أكل الموز لهذا السبب

الوكيل الإخباري - يهدد مرض "تروبيكال ريس 4" زراعة الموز في العالم بسبب فطريات التربة شديدة العدوى التي ينشرها.

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ووفقاً لما نقله موقع "تي في زفيزدا"، بدأ مرض يسمى "تروبيكال ريس 4" الانتشار بنشاط في آسيا وأستراليا في القرن العشرين. وفي العام 2019، تم اكتشافه لأول مرة في شحنات الموز في أمريكا الجنوبية. وقد تم بالفعل إغلاق بعض المزارع في كولومبيا وهندوراس.



هذا المرض ليس بأي حال من الأحوال عرضة لتأثير المواد الكيميائية، لذلك سيتم سحب التربة الملوثة خلال مدة 30 إلى 40 سنة على الأقل.



يؤثر المرض الجديد في الغالب على صنف "كافينديش"، الذي يشكل 95٪ من تجارة الموز العالمية، وفقاً لـ "سبوتنيك".



يؤكد الخبراء أن حتى جزء صغير من التربة الملوثة على نعل المزارع يمكن أن ينشر العدوى. كما ينتقل المرض بسرعة بين النباتات من نفس الجينات.



أزهار ذكور نخيل الموز عقيمة، بينما تنتج الأزهار الأنثوية ثمارًا بدون تلقيح. يلاحظ الخبراء أن الكافنديش يتكاثر بلا جنس من خلال الفروع.



وفقًا للعلماء، لا يوجد نوع من الموز المثمر في الطبيعة مثل صنف كافنديش.

علاوة على ذلك، في العديد من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا، تعتبر هذه الفاكهة منتجًا مهمًا للغاية في النظام الغذائي اليومي، وهي على قدم المساواة مع البطاطس والأرز.



ولفتت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الانتباه إلى حقيقة أنه، مع مراعاة عدد سكان العالم، فإن الزيادة في احتياجات السكان المتزايدة في البلدان النامية للغذاء هي السبب الرئيسي لزيادة إنتاج الموز.

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